(red) -Heute jährt sich zum 100. Mal der Todestag von Ferdinand Graf Zeppelin. Aus diesem Anlass wird um 18 Uhr eine Informationstafel im Industriegebiet Bernhausen enthüllt, die an den Absturz des Luftschiffs LZ 4 am 5. August 1908 an diesem Ort erinnert. Damals landete Graf Zeppelin mit seinem Luftschiff LZ 4 bei Echterdingen. Durch eine Sturmböe wurde das Luftschiff losgerissen und nach Osten getrieben. Auf dem Gelände des heutigen Industriegebiets Bernhausen streifte es einige Obstbäume, das mit Wasserstoff gefüllte Luftschiff entzündete sich daraufhin und verbrannte in kürzester Zeit. Übrig blieb ein riesiges rauchendes