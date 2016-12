„Das ist mir zu viel botanischer Garten“, meinte Stadtrat Wilfried Schmid (FWV): In der jüngsten Gemeinderatssitzung lagen die Pläne für die streckenweise Renaturierung eines Bachlaufes in Unterboihingen auf den Pfarrwiesen in der Nähe der Autobahn A 8 auf den Tisch. Diese mehr als 100 000 Euro teure Maßnahme ist dringend erforderlich. Und zwar als Ausgleich für den Eingriff in die Natur durch das geplante Neubaugebiet „Steinriegel I“ an der Lauter sowie den Hochwasserschutz entlang des Neckars. Die naturnahe Umgestaltung des sogenannten Lettengrabens war bereits vor einigen Jahren ins Auge gefasst worden.