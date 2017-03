Hannah, Nayla, Luise und Elias haben das Bild an der Absperrung sofort erkannt: „Das ist ein Frosch!“ Nachts ist die Weidachgasse in Wernau gesperrt wegen den wandernden Kröten, aber diesen Unterschied müssen die Kinder unter drei Jahren aus der inklusiven Spielgruppe „Wuselfisch“ nun wirklich noch nicht kennen. „Man schützt nur, was man kennt“, sagt Martin Knödel vom BUND, deshalb hat er für die Wuselfische eine kleine Exkursion von ihrem Haus über die Straße zum Tümpel oberhalb der Weidachgasse organisiert.

Anzeige

Dorthin sind die Kröten derzeit nachts - wenn sie nicht so schnell wie tagsüber