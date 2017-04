Von Christian Dörmann

Manchmal wundert sich ein Minister auch öffentlich. Zum Beispiel dann, wenn der erste Spatenstich für ein 6,8 Millionen Euro schweres Straßenbauvorhaben zelebriert wird, und der Auslöser dafür durch Abwesenheit glänzt. „Bedauerlich“, lautete am Montag der Kommentar von Landesverkehrsminister Winfried Hermann in Esslingen-Berkheim zum offiziellen Startschuss für den Umbau des Festo-Knotens und der Einmündung Nellinger Linde. Immerhin: Durch das Bekenntnis von Festo zu seinem Heimatstandort mit weiteren 4000 Arbeitsplätzen war der Druck gewachsen, die sieben Knotenpunkte an der Landesstraße 1192 zwischen der Autobahn und dem