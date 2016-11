Esslingen/Göppingen - Die Zahl der arbeitslosen Menschen im Landkreis Esslingen hat im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen. Das liegt unter anderen an geflüchteten Menschen, die sich vermehrt arbeitslos melden. Wilfried Hüntelmann, der Leiter der Arbeitsagentur in Göppingen, betont aber: „Wir haben eine stabile Arbeitsmarktlage.“

Vor einem Jahr, im Herbst 2015, wusste bei der Arbeitsagentur in Göppingen niemand so recht, ob die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt gelingt. Aber man gab sich optimistisch. Schließlich sprach Behördenchef Fran Jürgen-Weise aus Nürnberg von