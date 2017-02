„Wir verlassen uns nicht auf Steuern der EnBW“

Altbacher Rathauschef hofft, Schulden in fünf Jahren abzutragen

Manchmal bedeuten Betriebsprüfungen in ortsansässigen Unternehmen einen Geldsegen für die kommunalen Kassen. Seltener ist das Gegenteil der Fall: Im Januar ist bekannt geworden, dass Altbach Steuerrückzahlungen an die EnBW für die Jahre 2007 bis 2009 leisten muss. Von 2,3 Millionen Euro ist die Rede plus 1,1 Millionen Euro Zinsen – für eine 6000-Einwohner-Gemeinde ist das kein Pappenstiel. Da andere große Investitionen anstehen, für die bereits Kredite aufgenommen wurden, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung in Altbach nun weiter auf 1002 Euro – nachdem sie Ende 2015 noch bei 44 Euro lag. Bürgermeister Wolfgang Benignus ist nicht begeistert, aber guter Dinge, die jüngsten Schulden wieder abzutragen.