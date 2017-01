„Wer zu viel hat, muss mehr geben“

NüRTINGEN: Zum zehnten Mal findet ab dem 29. Januar die Vesperkirche statt - Vom Experiment zur festen Einrichtung

Seit zehn Jahren bringt die Vesperkirche in der Nürtinger Lutherkirche Menschen an einen Tisch. Was 2008 als ein Experiment begann, wurde zu einer festen Institution. „Zusammenhalt - dafür steht die Vesperkirche“, sagt Dekan Michael Waldmann. Jeder sei eingeladen „Sie soll auch ein Stachel in der Gesellschaft sein“, erklärt er.