Für viele mag das Regenwetter vom Wochenende eine Erlösung gewesen sein. Die Luft wurde gereinigt und die Böden in den Gärten und auf den Feldern bekamen das dringend nötige Wasser. Für die Mitglieder des Arbeitskreises Plochinger Vereine (AKPV) war der Regen eine unliebsame Begleiterscheinung bei der Gemarkungsputzete. Doch sie trotzten Wind und Wetter und machten Frühlingsputz an verschiedenen Stellen in der Stadt. Während sich der Schwäbische Albverein etwa die Schorndorfer Straße vornahm, waren die Ehrenamtlichen vom Jugendrotkreuz am Bruckenwasen unterwegs. Überall in Plochingen wuselten Menschen mit