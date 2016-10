Berlin - Der ­verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, der Nürtinger Abgeordnete Rainer Arnold, sieht den Besuch der Delegation in ­Incirlik als Zeichen für eine Rückkehr zur Normalität im Verhältnis zur Türkei.

Herr Arnold, vier Monate nach der Armenienresolution des Bundestages hat die Türkei erstmals Sie und andere Verteidigungsexperten wieder auf die Luftwaffenbasis Incirlik gelassen, von wo aus 250 deutsche Soldaten im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Einsatz sind: Wie erleichtert sind Sie? Und wie ist die Stimmung bei der Truppe vor Ort?

Anzeige

Arnold: Ich bin froh und erleichtert, denn durch das Besuchsverbot hat die Türkei nicht in erster Linie den Bundestag bestraft, sondern sie hat das internationale Militärbündnis gegen den IS geschwächt. Der Besuch war sehr wichtig, denn er war der erste Schritt zurück zum Alltag. Wir haben weitere Gespräche vereinbart und hoffen, dass das Eis gebrochen ist. Die Stimmung in der Truppe ist sehr professionell, die Zusammenarbeit mit den Türken und den anderen Nationen vor Ort hat zu keinem Zeitpunkt gelitten.

Haben Sie die Zusage erhalten, dass die Besuchserlaubnis wieder auf Dauer gilt?

Arnold: Eine schriftliche Bestätigung liegt nicht vor. Wir werden nun in den kommenden Wochen austesten, ob Besuche wirklich zugelassen werden. Dank der Gespräche mit den türkischen Verteidigungspolitikern kehren wir jetzt zu Normalität und Routine zurück.

Schon Ende des Monats soll der Kampf gegen den IS von Incirlik aus durch eine neue Nato-Mission ausgeweitet werden. Ist der Weg für das Bundestagsmandat dafür jetzt frei?

Arnold: Ja, nach dem Besuch und den Gesprächen ist der Weg zur Ausweitung des Mandats jetzt frei. Die Awacs-Aufklärung ist sehr wichtig und hilfreich für den Kampf gegen den IS. Ohne die Besuchsmöglichkeiten hätte es kein Mandat gegeben.

Das Mandat für die Verlängerung des schon laufenden Bundeswehreinsatzes mit Tornado-Aufklärern muss Ende Dezember verlängert werden. Ist auch dafür das grüne Licht jetzt gesichert?

Arnold: Wenn die Besuche erlaubt werden, gibt es keinen Grund, dieses Mandat nicht zu verlängern. Das war unser eigentliches Ziel, und das haben wir erreicht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan entgegengekommen, indem sie betont hat, dass die Armenien-Resolution des Bundestags nicht rechtsverbindlich ist. War das die richtige Entscheidung?

Arnold: Wenn es geholfen hat, unserer türkischen Seite eine Brücke zu bauen, damit man wieder vernünftig miteinander umgeht, soll es mir recht sein. Sie hat auch nur eine Binsenweisheit ausgesprochen. Insofern halte ich ihr Vorgehen für akzeptabel. Das ist jetzt Schnee von gestern.

Erdogan werden Eingriffe in den Rechtsstaat vorgeworfen. Wie beurteilen Sie die Lage jetzt?

Arnold: Die Türken sind ein schwieriger Partner. Aber wir sind Verbündete in der Nato und müssen miteinander reden. Das haben wir gestern getan. Die Türken haben die Armenien-Resolution noch einmal angesprochen, aber sie hat keine große Rolle mehr gespielt. Wir haben klar zum Ausdruck gebracht, dass das autoritäre Vorgehen nach dem Putsch, die Einschränkung der Pressefreiheit und die Festnahmen nicht mit den Werten in Europa und in der Nato vereinbar sind.

Das Interview führte Tobias Schmidt von unserer Berliner Redaktion.