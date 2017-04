Wandern, Heimat, Natur - diese Schlagworte hat sich der Schwäbische Albverein auf die Fahnen geschrieben, es sind die Grundbegriffe für die vielen Aktivitäten. In diesem Jahr feiert der Esslinger Gau sein 100-jähriges Bestehen. Gefeiert wurde beim zehnten Gaufest in der Köngener Eintrachthalle.

Am 2. Dezember 1917 um 15 Uhr wurde der Esslinger Gau des Schwäbischen Albvereins gegründet - im Palm’schen Bau Esslingen unter dem Vorsitz von Professor Nägele. Die erste Gauversammlung fand schließlich am 4. Dezember 1921 in der Gaststätte Körschburg in Altbach statt.