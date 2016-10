Nachtschicht-Gottesdienste wollen die Bibel und den Glauben mit der Welt und den Menschen in ein lebendiges Gespräch bringen. Dazu lädt der evangelische Pfarrer Ralf Vogel seit 16 Jahren Menschen ein, die durch ihr Leben oder ihre Arbeit andere inspirieren können. Statt einer Predigt bittet der 53-Jährige sie zum Gespräch über Themen, die die Gesellschaft bewegen - oft in die Andreaskirche in Obertürkheim, aber auch ins Mercedes-Benz-Museum, Kliniken oder das Stuttgarter Theaterhaus. Zwischen 350 und 1500 Menschen folgen der Einladung. Sie kommen aus der ganzen Region.

