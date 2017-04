Sie hat in Tübingen Soziologie und Pädagogik studiert sowie acht Jahre lang Mitarbeiter für humanitäre Auslandseinsätze geschult, und sie betreibt eine Praxis für Lerntherapie. Seit Februar ist Karolina Altenburger nun auch Koordinatorin der Flüchtlingshilfe in Altbach und Deizisau.

Sie kam, sah und plante. Intensiv hat sich Karolina Altenburger angeschaut, was es in Altbach und Deizisau für Flüchtlinge schon alles gibt, hat viele Besuche gemacht und Kontakte geknüpft. Sie hat gesehen, was noch fehlt, und Pläne gemacht. Eines habe sie schon nach einer Woche gewusst, sagte