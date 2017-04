Astrid Happel fährt seit etwa vier Jahren täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Sie ist freigestellte Personalrätin in der Esslinger Stadtverwaltung. Vom Scharnhauser Park, wo sie mit ihrer Familie wohnt, bis zu ihrer Arbeitsstelle muss sie um die fünfeinhalb Kilometer zurückzulegen. Insgesamt kommt sie mit ihrem Pedelec auf rund 2000 Kilometer im Jahr. Im Winter musste sie wegen eines gebrochenen Daumens eine Fahrradpause einlegen. In der Zeit ist sie wieder auf den Bus umgestiegen. „Die langen Wartezeiten an den Bushaltestellen haben mich immer gestört“, sagt die 52-Jährige.