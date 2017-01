Es war ein Abend voll launiger Reden in ungewohntem Ambiente: Der diesjährige gemeinsame Neujahrsempfang vom örtlichen Bund der Selbstständigen und Stadtmarketing Plochingen hat nicht in einem Lokal, sondern zwischen Badewannen und Waschbecken in den Räumen von Pfeiffer & May, Großhändler im Sanitär- und Heizungsbereich stattgefunden. Rund 70 Leute aus lokaler Wirtschaft, dem Vereinsleben und der Politik, darunter Landtagsabgeordneter Andreas Kenner (SPD), waren gekommen, um bei Häppchen und Klängen der Musikschulgruppe „Jazztasy“ ihr Netzwerk zu pflegen.

Georg Schillinger, Geschäftsführer des Pfeiffer &