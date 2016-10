„Man wird sich daran gewöhnen“

DEIZISAU: Die ersten fünf Bewohner sind in das neue Pflegeheim „Palmscher Garten“ eingezogen

Schätzungsweise 800 Deizisauer Bürger schauten sich am Samstag das neue Pflegeheim an. „Ein ständiges Kommen und Gehen“ hat Hausdirektorin Heike Schlittenhardt erlebt. Sie ist hochzufrieden mit der Resonanz. Gestern sind die ersten fünf Bewohner in den „Palmschen Garten“ eingezogen. Nächste Woche werden 24 Neuankömmlinge erwartet, die vom Plochinger Johanniterstift wechseln.