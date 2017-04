Plochingen hat seit März wieder einen Wirtschaftsförderer. Felix Unseld ist 31 Jahre alt, verheiratet und studierter Politikwissenschaftler und Geologe. Er kommt von der IHK Region Stuttgart, wo er als Berater in Ausbildungsfragen bereits mit Firmen in Plochingen zu tun hatte. Seine Erfahrung in der Vermittlung von Flüchtlingen in Ausbildung könnte dem 31-Jährigen zudem bei seinem zweiten Aufgabenbereich zugute kommen, der Flüchtlingskoordination. Im EZ-Interview lässt Unseld durchblicken, dass er aber nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Wohnqualität der Stadt im Blick hat und Sympathien für ihre kleinen Besonderheiten hegt.

Anzeige /*