Es ist schon ein starkes Stück, was sich Emil, Fritz und Otto leisten: Sie drücken einfach dem Denkmal des Großherzogs einen alten Filzhut auf den Kopf und Emil malt ihm das Gesicht an. Beinahe werden die Buben dabei vom Wachtmeister mit der Trillerpfeife erwischt - sie können aber noch rechtzeitig fliehen. Mit dieser Stummszene beginnt das Musical „Emil und die Detektive“, das die Jugend des Gesangvereins Concordia in Reichenbach aufführen will. Die zwölf Schauspieler der „Theatermäuse“ können sie schon in wechselnder Besetzung umsetzen, wie sie in einer ihrer ersten Proben beweisen - wenn auch hin und wieder