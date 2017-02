Weltweit wird 2017 das Jubiläum „500 Jahre Reformation“ gefeiert. Was hat uns deren Initiator Martin Luther heute noch zu sagen? Dazu haben wir den evangelischen Pfarrer Hans-Martin Winkler aus Nellingen befragt.

Warum sollte ich als Katholik zu einer Ihrer Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum kommen?

Anzeige

Winkler: Weil es in der Reformation um Ihr ureigenes Anliegen als Katholik geht. Das Thema ist: Wie leben wir unseren Glauben in der Gesellschaft? Das verbindet uns. Außerdem zielen viele unserer Veranstaltungen auf Ökumene.

Kultfigur, fast protestantischer Heiliger auf der einen Seite, Reaktionär mit teilweise dunklem Gedankengut auf der anderen Seite - was macht für Sie diesen Menschen Luther aus?

Winkler: Ich war in Wittenberg und habe mir den Luther auf dem Podest angeschaut. Ich glaube, er selber wäre nie gerne auf einem Podest gestanden. Da würde er heftig widersprechen und sagen: Wenn wir jemanden da drauf stellen, dann den gekreuzigten Christus. Aber niemals einen Menschen. Die dunklen Seiten dürfen wir bei dem Jubiläum nicht verschweigen: Luther und die Juden, Luther und die Bauern, Luther und die Wiedertäufer, Luther mit seinen Schriften gegen das Papsttum. Er neigte dazu, jene, die nicht seiner Meinung waren, in eine Ecke zu stellen. Das halte ich für außerordentlich problematisch. In Nellingen werden wir diese dunklen Seiten auch thematisieren. Aber es kommen zunächst die großartigen Seiten Luthers zur Geltung: hinzustehen, seine Überzeugung kundzutun und sich für diese einzusetzen.

Was ist, in drei Sätzen zusammengefasst, seine zentrale Botschaft?

Winkler: Erstens: Wir konzentrieren uns auf unsere gemeinsame Grundlage, die Bibel. Und von dort aus argumentieren wir. Zweite Grundbotschaft: Wir Menschen leben davon, dass wir von außen einen Zuspruch bekommen. Niemand kann sagen: Ich bin ein toller Hecht, sondern er bekommt die Bestätigung durch seine Arbeit, durch Liebe, durch Anerkennung. Luther sagt: Wir sind von Gott angenommen. Das ist ein unheimlich starker Impuls. Die dritte Botschaft: Ich habe die innere Freiheit, gegenüber anderen Menschen nein zu sagen.

Was beeindruckt Sie sonst an der Lehre Martin Luthers?

Winkler: Wichtig ist mir ein weiterer Aspekt: Er sagte, es solle in der Gemeinde keine Bettelei geben. Der Christenmensch hat die Freiheit, die Not abzuwenden. Das finde ich einen revolutionären Ansatz. Letztendlich ist die persönliche Seelsorge und auch Karl Marx mit seiner gesellschaftlichen Kritik ohne Luther nicht denkbar.

Der Mensch wird von Gott anerkannt und geliebt, ohne, dass er sich dafür anstrengen muss. Für eine Leistungsgesellschaft eine ziemlich provokante Sicht.

Winkler: Ja, in der Tat. Luther sagt, Arbeit ist notwendig, sie gehört zu uns Menschen. Auf der diakonischen Seite hat Luther immer betont, wir müssen Menschen in Arbeit bringen, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Aber der Arbeit soll eine Grenze gesetzt werden. Sie ist nicht alles.

Ohne Luther…

Winkler: . . . würden wir uns vielleicht unseres Lebens nicht so freuen. Zu Luther gehört auch die Lust und die Lebensfreude, zum Beispiel auf ein gutes Glas Wein. Wie hat er doch zum Beispiel das Bier seiner Margarete geschätzt! Ohne Luther könnten wir uns an seinen deftigen Tischreden nicht erfreuen.

Ihr Lieblingszitat von Luther?

Winkler: Dem Volk aufs Maul schauen.

Stellen Sie sich vor: Luther ist für einen Tag in Ihrer Gemeinde. Was würde er kritisieren?

Winkler: Ich glaube, er würde an uns Pfarrern kritisieren, dass es uns offenbar vielfach nicht gelingt, in der Sprache der Menschen zu sprechen, mit denen wir zu tun haben. Ich weiß von mir selber: Man formuliert viel zu lange und zu komplizierte Sätze. Nicht gefallen würde ihm bei den Menschen, dass sie zu wenig in der Bibel lesen. Auch uns Pfarrern würde er sagen: Ihr macht so viel Trallala, versucht es doch mal mit der Bibel, sie auszulegen und sie zu verstehen.

Und woran hätte er seine Freude?

Winkler: Ihm würde gefallen, dass wir nicht nur die alten Lieder von ihm singen, sondern auch viele Lieder in unserer heutigen Sprache. Dass wir gerne und fröhlich singen, ja, daran hätte er seine Freude.

Was würde Luther heute zu US-Präsident Trump sagen?

Winkler: Ich glaube, er würde ihm Populismus vorwerfen. Und er würde zu ihm sagen: Mach mal langsam, Freund, und denke erst nach, bevor du etwas sagst oder machst. Trump grenzt aus und das ist leider auch eine Seite von Luther gewesen, eine Seite, die wir nicht gut finden.

Lest die Bibel, hat Luther immer gefordert. Zumindest junge Leute würde er damit heute nicht vor dem Ofen hervorholen, oder?

Winkler: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Im Konfirmandenunterricht machen wir gegenwärtig die Erfahrung: Wenn wir versuchen, biblische Geschichten zu lesen, sie nachzuspielen oder zu erzählen, dann hören Jugendliche zu. Dann sind sie bereit, sich auf diese Geschichten einzulassen und darüber nachzudenken.

Wie kann man junge Leute heute für die Reformation und ihre Anliegen begeistern?

Winkler: Wenn es uns gelingt, die Themen in die Sprache der Jugendlichen zu übersetzen, dann erreichen wir sie auch. Wenn ein Jugendlicher merkt, 100 Leute ziehen an mir herum und jeder will etwas von mir, und er dann sagen darf: Halt, ich selber habe auch Positionen, weil mir Gott den Rücken stärkt und mich ermutigt, meine eigene Position zu finden, dann sind wir auch mit jungen Menschen ganz nahe an Themen der Reformation.

Es gibt auch Schattenseiten an Luther, zum Beispiel seine Judenfeindlichkeit. Schmälert das seine Bedeutung?

Winkler: Nein, das bewahrt uns nur davor, ihn auf ein Podest zu stellen. Er war ein Kind seiner Zeit. Diese Schattenseiten dürfen wir nicht verschweigen, denn sie gehören zu ihm.

Am Montag hat Papst Franziskus die Spitzen der Evangelischen Kirche empfangen. Ein Besuch mit hohem Symbolwert. Wie funktioniert die Ökumene im Kleinen, hier bei Ihnen in Nellingen?

Winkler: Wir haben hier eine hervorragende Zusammenarbeit, mit der evangelisch-methodistischen und auch mit der katholischen Kirche. Es ist eine lange Tradition, dass wir Gottesdienste gemeinsam feiern, zum Beispiel an Pfingsten oder am Buß- und Bettag. Seit langem gibt es auch gemeinsame Passionsandachten oder wir werden zu Ostern in die katholische Kirche eingeladen. Ebenso ist es eine lange Tradition, dass wir vier Kollegen von den verschiedenen Konfessionen miteinander frühstücken und uns austauschen. Seit zwei Jahren haben wir die Pro-Christ-Veranstaltungen. Jetzt bricht eine ganz neue Ökumene wieder auf, indem freie Kirchen, die evangelischen Landeskirche, methodistischen Kirche und die katholische Kirche die Erfahrung machen: Wir können miteinander Gottesdienst feiern, miteinander arbeiten und uns austauschen. Das finde ich großartig.

Auf welche Veranstaltung im Jubiläumsjahr freuen Sie sich besonders?

Winkler: Ich denke, wir hatten schon einige Highlights. Für mich waren sie am 30. und 31. Oktober. „Dein Theater“ war hier in Nellingen und Stefan Österle hat Martin Luther gespielt. Das zweite war die lange Luther-Nacht mit Gottesdienst, Jazz und pantomimischen Bildern. Ein weiterer Höhepunkt war am 6. Januar ein Konzert zum Thema Katharina von Bora mit Musik von Bach. Da haben wir die Besonderheiten von Martin Luther hervorgehoben, so dass wir uns jetzt in der kommenden Passionszeit auch seinen Schattenseiten widmen können. Spannend wird sicherlich sein, dass wir mit unserer Nachbargemeinde im Sommer eine Predigtreihe zu Themen und Texten Martin Luthers machen werden.

Das Interview führte Harald Flößer.

Kurzbiografie Winkler

Der gebürtige Stuttgarter Hans-Ulrich Winkler ist seit 2007 Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Nellingen. Dort lebt der 55-Jährige mit seiner Frau Brigitte, die als Physiotherapeutin für Kinder arbeitet. Mit seiner ersten Frau hat er drei erwachsene Kinder. Nach seinem Theologie-Studium an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen absolvierte Winkler seine Ausbildung als Vikar in Göppingen und trat anschließend seine erste Pfarrstelle in Schorndorf an. Danach war er 13 Jahre lang Pfarrer in Bartenbach, bevor er nach Nellingen kam.