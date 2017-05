Wohl kaum ein Lebensbereich blieb von der Reformation unberührt. Martin Luther stieß diese Erneuerungsbewegung im 16. Jahrhundert mit einem Hammerschlag an. Empört nagelte er 1517 seine 95 Thesen gegen den kirchlichen Ablasshandel an die Wittenberger Schlosskirche. Dadurch wurde der Augustiner-Mönch zum Urheber der Reformationsbewegung, die zu weitreichenden Veränderungen in Kirche und Staat führte, welche die Gesellschaft bis heute prägen.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w