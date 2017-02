Breit gefächert ist das Kulturangebot in Filderstadt. Nicht nur das große Veranstaltungszentrum Filharmonie oder die bundesweit einmalige Siebdruck-Sammlung Domberger sprechen viele Publikumsschichten an. Für den Ersten Bürgermeister Andreas Koch, der für die Kultur verantwortlich zeichnet, gehören die Förderung junger Künstler, die Kunstschule und eine lebendige freie Szene ebenso dazu. Die Kultur ist für ihn ein wichtiger Standortfaktor. „Lebenslanges Lernen“ will er damit ermöglichen.

Filderstadt mit seinen 45 000 Einwohnern muss sich unter anderem gegenüber der Konkurrenz der Großstadt Stuttgart behaupten. Wie gelingt das?

Anzeige