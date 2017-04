„Kühe machen Mühe“ lässt eintauchen in den Alltag einer Milchbauernfamilie. Die Aktion rund um das Thema Milchwirtschaft für Schulklassen und Freizeitgruppen kann ab sofort gebucht werden. „Kühe machen Mühe“ orientiert sich an den Lehrplänen und passt daher besonders in den Unterricht der Fächer Sachkunde, Alltagskultur, Ernährung, Soziales, Biologie, Geschichte und Ethik, erläutert die Museumsleitung.

