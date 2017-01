Esslingen/Stuttgart - In Deutschland waren 2016 so wenige Menschen arbeitslos wie seit 25 Jahren nicht mehr. Trotz weltwirtschaftlicher Risiken erwies sich der Arbeitsmarkt als konjunktureller Stabilitätsanker. Die Arbeitslosenquote im Südwesten blieb im Dezember bei 3,6 Prozent, im Kreis Esslingen sank die Quote um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent.

„Der Arbeitsmarkt zeigt sich Dank der verhältnismäßig milden Witterung und der anhaltend stabilen Konjunktur weiterhin ungetrübt“, sagte Bettina Münz, stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit Göppingen, die