Fünf Justizbeamte sichern den Verhandlungssaal im Stuttgarter Landgericht, als der Angeklagte mit Handschellen hereingeführt wird. Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, er habe am 12. Oktober 2016 kurz nach der Mittgaspause an seinem Arbeitsplatz in Ostfildern seinen Vorgesetzten unvermittelt mit einem Cuttermesser angegriffen. „Ich schlachte dich“, soll er gerufen haben. Nun muss er sich wegen versuchten Totschlags verantworten.

