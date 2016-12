„Kleinere Städte haben ein warmes Publikum“

WERNAU: „Schwanensee“ kommt ins Quadrium Rotation - Rotation Junge Ballettschüler tanzen mit den Profis des Klassischen Balletts aus Moskau

(red) - Er verwandelt Ballettschülerinnen in kleine Schwäne: Timur Kinzikeev vom Klassischen Ballett aus Moskau trainiert mit Kindern an der Musikschule Wernau. Das Ziel: Die ehrgeizigen Hobby-Ballerinas sollen zur Profi-Aufführung am Donnerstag, 22. Dezember, fit sein für ihren Auftritt. „Schwanensee“ in der Stadthalle im Quadrium heißt die Herausforderung.