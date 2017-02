„Jeder muss sich selbst an die Nase fassen“

AICHWALD: Großes Interesse an Verkehrstipps speziell für Senioren - Experte rät Besuchern, die eigene Fahrsicherheit selbst zu hinterfragen

Wer hat in kniffligen Situationen Vorfahrt und was für Regeln gelten für die neuen Pedelecs? Ältere Verkehrsteilnehmer beschäftigen eher solche Fragen statt Themen wie Temposünden oder Drogen am Steuer - wie auch die Unfallstatistiken beweisen. Auf Einladung des Seniorenrates Aichwald hat Polizeihauptkommissar Edgar Wagner von der Verkehrsprävention in Esslingen deswegen einen Infonachmittag speziell für Ältere gegeben.