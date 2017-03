Der Haushalt der Gemeinde Denkendorf für 2017 ist unter Dach und Fach. Einstimmig hat der Gemeinderat den Etat, der Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 30,2 Millionen Euro vorsieht sowie ohne Steuererhöhungen und Kreditaufnahmen auskommt, gebilligt. Der Antrag der Freien Wähler (FWV), sich in einer „Zukunftswerkstatt“ Gedanken um die Entwicklung des Ehrenamtes zu machen und dafür 8000 Euro bereitzustellen, wurde ebenso einstimmig in den Verwaltungsausschuss verwiesen wie die Anregung der CDU-Fraktion, das Engagement der „Helfer vor Ort“ des DRK finanziell zu honorieren. Dort sollen beide Themen