Am Sonntag, 6. November, stimmen die Wendlinger per Bürgerentscheid darüber ab, ob sich die Stadt für den Erhalt der Johanneskirche einsetzen soll. Wie berichtet, plant die evangelische Kirchengemeinde, die Kirche mit Ausnahme des Turms abzubrechen und an ihrer Stelle moderne Gemeinderäume zu bauen. Zwei Bürgerinitiativen haben sich dagegen formiert und zuletzt auch den Bürgerentscheid durchgesetzt. Wenn unsere Straßenumfrage das allgemeine Meinungsbild widerspiegelt, wird der Bürgerentscheid wohl zu einem Ja führen. EZ-Mitarbeiterin Karin Ait Atmane traf beim Sammeln der Stimmen aber auch auf einen klaren Befürworter des Abbruchs. Der wollte allerdings