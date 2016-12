Die Einweihung der neuen Grundschule in Ruit war 2016 eines der herausragenden Ereignisse in Ostfildern. Nach Ansicht von OB Christof Bolay lässt sich auch an vielen anderen Projekten festmachen, dass es gelungen ist, mehr Lebensqualität für die Bürger zu schaffen. Im EZ-Interview bedauert der Rathauschef aber auch, dass nichts aus den Plänen geworden ist, auf den Fildern enger und verbindlicher zusammenzuarbeiten.

Was war 2016 für Sie persönlich für ein Jahr? Ein paar Momente, an die sie sich gerne erinnern und eine paar Dinge, die Sie lieber nicht erlebt hätten?

Bolay: Für mich persönlich sehr