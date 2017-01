In der Mitte des Raumes stehen Stühle in einem Kreis angeordnet, die weißen Tische wurden an die Wand gerückt. Eine Fensterfront lässt viel Licht hereinfluten, der Fußboden besteht aus graublauem Linoleum - typisch für ein Klassenzimmer. An der Tafel hängt eine Karte. Sie zeigt Frankreich.

Benjamin Thurotte vom deutsch-französischen Team des Projekts Francemobil sitzt auf einem der Stühle, seine Kollegin Melanie Le Touze kniet zu seiner Rechten. Gemeinsam mit Marie Bauer, der Dritten im Bunde, veranstalten die jungen Lektoren Workshops und interkulturelle Tage an deutschen und französischen Berufsschulen.