Seit es die „Ulrichshöhe“ in Hardt nicht mehr gibt - und das ist viele Jahre her -, ist Nürtingen auf der gastronomischen Karte das Aushängeschild abhanden gekommen. Im vergangenen Jahr allerdings hat wieder ein Nürtinger die Neugier führender Restaurantkritiker geweckt. Das „Belsers“ ist gleich in mehreren Gourmetführern vertreten. Allen voran im Gault Millau mit 13 Punkten.

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Christer Belser am Nürtinger Marktplatz sein eigenes Restaurant eröffnet. Damit ging für den jungen Koch ein Traum in Erfüllung. Zuvor sammelte er im In- und Ausland, in namhaften