(red) -Sechs Projekte in Wernau unterstützt die Stiftung der katholischen Gesamtkirchengemeinde „Dem Menschen nahe“ in diesem Jahr. 3450 Euro an Zinserträgen und Spendengeldern hatte das fünfköpfige Stiftungskuratorium zu vergeben. Das Kapital der 2009 gegründeten Stiftung betrug zum Ende des vergangenen Jahres 124 346 Euro. „Die katholische Gesamtkirchengemeinde Wernau will mit ihrer Stiftung nachhaltig dazu beitragen, dass Menschen in Wernau weiterhin eine menschenwürdige Zukunft haben“, sagt die Vorsitzende des Stiftungskuratoriums, Dorothea Restle. Man wolle Zeichen setzen, wo Menschen Hilfe brauchen. „Sie sind das Licht für die