(red) - Das Organisieren liegt Wilfried Genal im Blut. Der 69-jährige hat schon etliche Projekte ehrenamtlich für die Evangelische Kirche auf die Beine gestellt. Seine jüngste Herausforderung: Der Schlaitdorfer koordiniert den Aufbau der Langen Tafel in der Nürtinger Innenstadt, an der am 19. Mai auf Einladung von Evangelischer Gesamtkirchengemeinde und Kreisdiakonieverband 1000 Menschen Platz nehmen sollen. Mit der bisher größten Langen Tafel in Baden-Württemberg werden das zehnjährige Bestehen der Vesperkirche in Nürtingen und das 500-jährige Reformationsjubiläum gefeiert. Auch in der Nürtinger Vesperkirche ist Wilfried Genal gemeinsam