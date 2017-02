Mit mehlbestäubten Händen steht SWR-Reporterin Petra Thaidigsmann in der Küche des Bistro „Geckos“. Von Gastronomin Rita Hess lässt sie sich zeigen, wie man Flammkuchen formt und belegt. Zum Auftakt der Aufnahmen für das Landesschau-Mobil hat sich die Fernsehreporterin das junge Bistro in der alten Tankstelle ausgesucht. Das bietet selbst Futter für die Kamera und eignet sich gut, um erste Gesprächspartner aus Wernau einzuladen. Zwei ältere Herren von der Wernauer Geschichtstube sitzen an einem Tischchen und warten auf ihr Interview. Aber zuerst sind die Flammkuchen dran.

Die ganze Woche wird das SWR-Team