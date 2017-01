Für viele seien Freiheit und Demokratie heute selbstverständlich, hat Landtagspräsidentin Muhterem Aras anlässlich der Preisverleihung der Gedenkstiftung „Gemeinsame Erinnerung - gemeinsame Verantwortung für die Zukunft“ der Städte Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen im Bürgerhaus Plattenhardt gesagt. Bereits zum siebten Mal wurden beispielhafte Projekte ausgezeichnet, die auf gewisse Weise an das Unrecht während des Holocausts erinnern und auch dafür Sorge tragen, dass sich so etwas nie mehr wiederholt. Dass es Menschen gibt, die die Erinnerung wach halten, dafür sei sie dankbar, so Aras, die in Sielmingen