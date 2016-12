Die lange Laufzeit der geplanten Vertragsverlängerung begründete Kirchheims Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker in der Gemeinderatssitzung folgendermaßen: „Da stehen Investitionen an, die man nicht nur für ein paar wenige Jahre tätigt.“ Außerdem hätten auch die wassersporttreibenden Vereine Kirchheims mittlerweile erkannt, dass sie eine Sicherheit brauchen, die ihnen in Dettingen geboten wird und die über viele Jahre anhält.

Frank Wolff, der Kaufmännische Leiter der Kirchheimer Stadtwerke, nannte Details zu den fälligen Investitionen: „Unser Anteil daran liegt bei 2,1 Millionen Euro.“ Insgesamt sei