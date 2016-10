Die Neuhausener hielt es am Sonntag nicht in der guten Stube: Beim alljährlichen Fleckenherbst des Bundes der Selbstständigen (BdS) trafen sich alle Generationen zum Bummeln und Feiern in der Ortsmitte. Geöffnete Läden lockten mit Sonderaktionen, an den Essbuden der Vereine und Gruppen ließ es sich bestens schnabulieren.

Rasch füllten sich die Bänke bei der von Brunnengeplätscher untermalten Hocketse am Schlossplatz. Bei Getränke Volz konnten Interessierte nicht nur frischen Apfelsaft verkosten, sondern sich auch über das „Bag in Box“ Verpackungssystem informieren. „Das geht auch mit dem eigenen Obst“,