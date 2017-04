Ob im Café Vergissmeinnicht in Bernhausen, im Café Augenblick in Sielmingen oder in den Demenzgruppen in Harthausen und Plattenhardt: Bisher begann die Teilnahme für die Gäste mit der Fahrt in beengten Kleinwagen der Diakoniestation. Nun ist deren lang ersehnter Wunsch nach einem rollstuhlgerechten Transporter endlich erfüllt worden.

