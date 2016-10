Zwei an einem Tag

14 14 Am Montagabend ziehen wieder verkleidete Kinder durch die Straßen, um in amerikanischer Manier ihre Nachbarn um Süßes zu bitten, während Nachtschwärmer als sexy Krankenschwestern oder Gruselclowns rauschende Parties feiern. Um Halloween kommt kaum einer herum. Dass zeitgleich auch Reformationstag ist, gerät vor lauter Kürbisfratzen in den Schaufenstern fast in Vergessenheit. Doch seit ein paar Jahren setzen evangelische Kirchengemeinden dem Gruselfest sogenannte Church-Nights für jüngeres Publikum entgegen. Zum kommenden Reformationsjubiläum hat Greta Gramberg Veranstalter beider Party-Varianten gefragt, wie sie die Situation bewerten.„Ich habe keine Gewissensbisse, weil ich als Protestantin eine Halloween-Party für Kinder veranstalte.“„In der Bibel kann ich nichts dazu finden, dass ein ausgehöhlter Kürbis böse Geister vertreiben kann.“