Esslingen (red) - Die Zukunftsstiftung Heinz Weiler fördert in den Bereichen Kultur, Kunst und Wissenschaft seit vielen Jahren kleine und große Projekte in Esslingen. Noch bis zum 15. März können Anträge bei der Geschäftsstelle der Stiftung eingereicht werden. Der Stiftungsrat berät in seiner Sitzung im Frühjahr 2017 über Projekte, die im Zeitraum von Mai 2017 bis Dezember 2018 beginnen und stattfinden. Für den Stiftungsrat und Angela Zieger als Kuratorin beginnt nun eine spannende Phase, denn erfahrungsgemäß gehen in den sechs Wochen vor dem Ende der Antragsfrist die meisten Anträge ein. Stellvertretend für viele Projekte aus dem Jahr