Wenn das neue Semester beginnt, klagen Studenten quer durch die Republik über fehlenden Wohnraum: In Stuttgart stehen derzeit noch mehr als 3000 Studierende auf der Warteliste für einen Wohnheimplatz. Und neben der Landeshauptstadt finden sich mit Freiburg, Tübingen und Konstanz drei weitere Universitätsstädte aus dem Südwesten unter den zehn Standorten, an denen sich angehende Akademiker am schwersten tun, eine Bleibe zu finden. Und was Studierende dort von ihrer Zimmersuche berichten, bietet manchmal Stoff für eine Tragödie und manchmal einfach nur fürs Kabarett. Esslinger Studenten hatten es jahrelang ebenfalls schwer, eine passende Bleibe zu finden.