Esslingen (red) -Der Weihnachtsmann und sein Engel eröffnen am Samstag, 3. Dezember, ab 15 Uhr die Wunschbaum-Aktion im Einkaufszentrum Das ES. Gemeinsam mit den Kindern vom Kinderhaus Agapedia singen sie Weihnachtslieder und nehmen die Wunschzettel der Agapedia-Kinder entgegen. Danach werden die Briefe am Lichterbaum im Center befestigt, und die Besucherinnen und Besucher können bis 15. Dezember die Kinderträume zur Weihnachtszeit wahr werden lassen. Kein Kind soll bei der Bescherung am Samstag, 23. Dezember, enttäuscht werden. Wer vom Weihnachtsbaum einen Zettel nimmt, sollte den Wunsch im Wert von bis zu 20 Euro auch erfüllen. Am