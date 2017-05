Die Entwicklung der Mietpreise geht seit Jahren nur in eine Richtung: nach oben. Dass der Trend auch für die Stadt und den Kreis Esslingen gilt, ist kein Wunder. Bemerkenswert ist jedoch, dass laut einer aktuellen Untersuchung zwei Städte aus dem Landkreis bundesweit unter den Top Ten bei der Mietpreissteigerung sind. Esslingen liegt in dem Ranking mit Berlin und Regensburg auf Platz sieben, Ostfildern gar auf Platz zwei: Stärker als hier stiegen die Mietpreise nur noch in Lörrach.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w