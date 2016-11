Esslingen (red) - Die Netzwerkinitiative Gemeinsam für Flüchtlinge in RSKN, will aufgrund des wachsenden Bedarfs stärker als bisher in die ehrenamtliche Vermittlung von Wohnungen einsteigen. Zu diesem Zweck soll jetzt eigens ein neues Team aufgebaut werden. Die Initiative kümmert sich speziell um Wohnungssuchende aus der Gemeinschaftsunterkunft Kornhalde in Esslingen-Sulzgries und sie berät darüber hinaus auch Wohnungsanbieter. Wer Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung stellen möchte oder im Team mitarbeiten möchte, kann sich per Mail melden: Kontakt: wohnraumsuche@fluechtlinge-rskn.de.

