Esslingen (red) - Der Malermeister Oliver Gimber aus Pforzheim ist zur Zeit der angesagte Witzeerzähler im Netz, wo seine humorigen Clips unter dem Label "Witz vom Olli" zu finden sind. Er füllt Hallen in der ganzen Republik mit seinen originell erzählten Jokes, die ihn immer selbst als Ersten zum Lachen bringen. Am Freitag hat er die Osterfeldhalle in Berkheim zum Beben gebracht. ES-TV war dabei.

