Im vergangenen Jahr bescherte ein milder Winter den Händlern in der Vorweihnachtszeit so manchen Frust. In diesem Jahr ist es anders: Das trockene und kalte Winterwetter macht Lust aufs Einkaufen. Das vorweihnachtliche Geschäft läuft gut - und für die nächsten beiden Wochen erwarten die Händler sogar noch Steigerungen.

Alle sieben Jahre dauert die Adventszeit fast fünf Wochen. So wie in diesem Jahr. Der letzte Adventssonntag liegt auf dem 18. Dezember, erst am darauffolgenden Samstag ist Heiliger Abend. Also liegen zwischen dem vierten Advent und den Weihnachtstagen nochmals vier Tage, an denen