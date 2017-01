Winterliche Idylle mit Schattenseiten

KREIS ESSLINGEN: Nur wenig witterungsbedingte Unfälle - Viele Wasserrohrbrüche - Stromausfall in Wernauer Flüchtlingsunterkunft

Der Winter hat mit anhaltenden Schneefällen eine dichte weiße Decke über die Orte und Landschaften im Kreis Esslingen gezogen. Schnee oder Matsch bedeckte auch viele Straßen. Dennoch haben sich im Landkreis nur wenige witterungsbedingte Unfälle ereignet. Gravierende Schäden hat am Wochenende allerdings die klirrende Kälte verursacht, sie hat viele Wasserrohre bersten lassen. In einer Flüchtlingsunterkunft in Wernau fiel der Strom aus.