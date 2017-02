Esslingen (red) - Der Verein für Sozialpsychiatrie bietet neuerdings Wohngemeinschaften für seelisch behinderte Menschen mitten in Esslingen an. Seit Dezember können Betroffene in eine der beiden WGs mit vier beziehungsweise acht Plätzen in der Schelztorstraße 38 einziehen. Dort werden sie auf dem Weg zu einem möglichst selbstständigen Leben unterstützt. Das neue Angebot bezeichnet Christian Bergmann, Leiter des Amts für Soziales und Sport, als einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einem inklusiven Esslingen.

Zwar wurde im Jahr 1971 in Trägerschaft der Stadt Esslingen der erste Sozialpsychiatrische Dienst im Land aufgebaut und bald darauf die erste ambulant betreute Wohngemeinschaft eingerichtet, um Patienten im fernen Landeskrankenhaus Zwiefalten eine Rückkehr in die Heimatstadt zu ermöglichen. Doch Wohnheimplätze für seelisch behinderte Menschen gab es in Esslingen bislang nicht und sind auch im Landkreis rar. Deshalb hätten die Betroffenen bislang oft in weit entfernten Wohnheimen, teilweise außerhalb des Landkreises, untergebracht werden müssen, teilt die Stadt mit. Das habe dem Ziel der wohnortnahen psychiatrischen Versorgung widersprochen.

Mit den zwei neuen WGs werde das sozialpsychiatrische Netz in der Stadt, zu dem bereits einige Wohngemeinschaften des Sozialpsychiatrischen Wohnverbunds gehörten, nun vervollständigt, teilt die Stadt mit. Der Verein für Sozialpsychiatrie sei ein bewährter Kooperationspartner im Gemeindepsychiatrischen Verbund Esslingen. Er trage das Zentrum für Arbeit und Kommunikation und den Ambulanten Psychiatrischen Pflegedienst, verfüge aber auch andernorts über lange Erfahrung im stationären Wohnen.