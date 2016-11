Der Berufsinformationstag an der Esslinger Zollberg-Realschule (ZRS) ist seit Jahrzehnten eine gefragte Info-Börse für Schüler und ihre Eltern, aber auch für Betriebe. Mehr als 40 Firmen und Institutionen aus dem Kreis Esslingen, wie auch die weiterführenden beruflichen Schulen haben sich am Samstag in der Schule präsentiert. Ihr Angebot fand regen Zuspruch.

Nur wenige der Schülerinnen und Schüler, die vor dem Realschulabschluss stehen, wüssten, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen, sagt Realschulrektorin Brigitte Krömer-Schmeisser. Deshalb setze die Schule auf intensive