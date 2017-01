Von Melanie Braun

Eigentlich sollten sich die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt heute Nachmittag mit einem Wettbewerbsverfahren für die potenzielle Bebauung einer Freifläche im Greut beschäftigen. Doch daraus wird nichts: Die Stadtverwaltung hat das Thema auf Wunsch mehrerer Fraktionen von der Tagesordnung genommen. Ausschlaggebend dafür waren die jüngst bekannt gewordenen Feinstaubwerte, nach denen Esslingen vermutlich die am zweithöchsten belastete Stadt in Baden-Württemberg nach Stuttgart ist.

Neue Diskussionen gefordert

In einem interfraktionellen Antrag hatten CDU, SPD und Freie Wähler die Absetzung des Themas Greut