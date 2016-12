Die Advents- und Weihnachtszeit ist eine Geschenke-Zeit. Neulich war zu hören, dass viele ihre Geschenke bereits besorgt haben. Die Renner sind wie in jedem Jahr Schmuckstücke, Unterhaltungselektronik, Kosmetik. Andere schenken Geld.

Mit dem richtigen Geschenk für die jeweilige Person ist das so eine Sache. Was schenkt man dem, der schon alles hat? Was schenkt man dem, der wenig hat? Was schenken wir denen, die sich in stimmungsvoller Zeit in einer miesen, traurigen, melancholischen Stimmung befinden? Und immer sind da Menschen unter uns, die würden sich auch einmal über ein Geschenk freuen, aber es kommt nichts.

Manche